MİT'ten 9 ilde 'panel' kullananlar için harekete geçti: Çok sayıda tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kişisel verilerin sorgulanabildiği TSG adlı ve bağlantılı 16 ayrı sorgu panelleri tespit edildi.

Bu kapsamda, 17 Nisan 2026 tarihinde Batman, Çanakkale, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı olarak 12 adreste yapılan operasyon faaliyeti neticesinde 12 şüpheli (4 yetişkin, 8 suça sürüklenen çocuk) yakalanarak gözaltına alındı.