MİT'ten bir nokta operasyon daha: PKK/KCK’nın yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi

Ekonomi

Araç muayene istasyonu alanı 30 yıllığına kiraya verilecek

Bursa ili Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından Alaaddinbey mahallesinde bulunan 10.246,31 m² arsa, üzerine araç muayene istasyonu kurulması ve işletilmesi kapsamında 30 yıl süre ile kiraya verilecek.