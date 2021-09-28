Gündem MİTten PKKya büyük operasyon Suriyede en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MİT’ten PKK’ya büyük operasyon: Suriye'de en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi AA İHA
MİT’ten PKK’ya büyük operasyon: Suriyede en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
Operasyonda vurulan araç.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda, Interpol Kırmızı Bülten ve Terörden Arananlar Listesi’nde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan’ı etkisiz hale getirdi.

Terör örgütüne 1980'li yıllarda katılan Engin Karaaslan'ın, 1990'lı yıllarda Suriye'nin Şam bölgesinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı, 2000'li yıllarda ise PKK'nın sözde Ermenistan temsilciliği görevini üstlenerek, 'KCK adalet divanı üyesi' olarak görev yaptığı öğrenildi.

2019 yılından bu yana Suriye’de bulunan Kararaslan, en son PKK’nın Suriye’deki en üst yürütme organı PKK ‘Suriye Sekreteryası Üyesi ve PKK/KCK Suriye Genel Sağlık Sorumlusu olarak görev alıyordu.

Örgütte bulunduğu süre içerisinde Tunceli, Amanos ve Kandil’de silahlı alanda üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını bizzat yaptığı bilinen Karaaslan’ı, MİT, bu faaliyetleri doğrultusunda hedef listesine aldı.

MİT’in sahadaki ajanları vasıtasıyla, Suriye/Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Karaaslan, Kamışlı-Haseke anayolu üzerinde Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Karaaslan’ın kaybının, örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olduğu, bu durumun motivasyon kaybına sebep olmaması için, alt kadrolardan gizlendiği, öğrenildi. MİT’in yaptığı bu operasyonla, bugüne değin Suriye’de en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği de öğrenildi.

MİT ve TSK'dan operasyon: PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MİT ve TSK'dan operasyon: PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT Irak'ta vurdu: PKK'nın özel güç yapısına darbe
DÜNYA
MİT Irak'ta vurdu: PKK'nın özel güç yapısına darbe

MİT'ten Sincar'da operasyon: Detayları ortaya çıktı
GÜNDEM
MİT'ten Sincar'da operasyon: Detayları ortaya çıktı
Abone Ol Google News
Tarihçileri heyecanlandırdı

Tarihçileri heyecanlandırdı

Sürünerek girdiler bakın neyle karşılaştılar.
Başta kimse itibar etmedi

'Başta kimse itibar etmedi'

​Hakkari dağlarından yolculuğunu paylaştı milyonlar izledi.
15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor

​PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

​Yurt eylemlerine katılan binlerce kişiden sadece 310'u öğrenci.

56 bin TL'den başlıyor: Açık artırma ve kura ile satılacak.

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz
Ekonomi

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz

Güneş ve rüzgar santrallerinden elektrik üretim maliyetinin, mevcut ithal kömürle çalışan termik santrallerdeki üretim maliyetlerinden çok daha düşük olduğu hesaplandı. Türkiye’de yeni kurulacak rüzgar santrallerinde elektrik üretim maliyeti megavatsaat başına 40,8 dolar, güneş santrallerinde 51,9 dolar olarak hesaplanırken, bu rakam ithal kömürle çalışan mevcut termik santraller için ortalama 73 dolar seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artış için TCMB’nin para politikasının tek başına yeterli olmayacağını bu yüzden tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini ifade eden Kavcıoğlu, alınan önlemlerle buna ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini belirtti.
Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim
Gündem

Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim

Menisküs ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın (55) sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Hastanede tedaviye alınan Karakaya, bundan sonra birilerinin tavsiyesiyle tedavi kabul etmeyeceğini belirterek, "Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.