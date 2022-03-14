Montrö Bildirisi davası: İki emekli amiral ifade verdi

Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 eski amiral Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevdeki bir amiralin cübbe ve takkeli fotoğrafını konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınlamıştı.

103 emekli amirale

suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde emekli amiraller Atilla Kıyat ve İbrahim Akın talimat yoluyla ifade verdi. Amirallerin yakınları da duruşma salonunda yer aldı.

Emekli tuğamiral İbrahim Akın ifadesinde, "Kamuoyu duyurusunun esasını oluşturan konular 2021 yılının Mart ayında ülke gündeminde yeniden yer almaya başlamıştır. Bizler gibi birçok meslek grubunun ciddi tepkisine ve ağır eleştirilerine maruz kalan bu konular Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılabileceği ve üniformalı muvazzaf bir amiralin resmi makam aracıyla gittiği tarikat evindeki sarıklı ve cübbeli fotoğraflarının basına yansımasıdır. Kamuoyu menfaatini öngören ve mesleki sorumluluğumuzu yansıtan ilgili duyuruda herhangi bir şiddet söylemi, suç unsuru veya iddia edilenin aksine iktidar aleyhine kalkışmaya teşebbüs olarak yorumlanabilecek bir ifade de mevcut değildir. Beraatımı istiyorum" dedi.

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GÜNDEM 103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

"TAMAMEN KENDİ İRADEMLE İMZALADIM"

İbrahim Akın'dan sonra emekli koramiral Atilla Kıyat mahkemeye çıktı. Kıyat savunmasında, "Duyuruyu ve altındaki isimleri dikkatle okudum. Duyuruya destek vermem ve imzalamam istenmedi. Tamamen kendi irademle imzaladım. Bütün darbe ve darbe teşebbüslerini yaşayarak gördüm. Özellikle Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları sırasında arkadaşlarımı görsel ve yazılı medyada savunurken bütün darbelere karşı olduğumu, darbelerin ülkeye ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verdiğini her platformda dile getirdim" dedi. Söz konusu duyuruda darbe ya da darbe teşebbüsü niteliğinde herhangi bir söz görmediğini belirten Kıyat, "Eğer böyle bir söz veya çağrı görseydim ismimin yazılmasını istemezdim. Ayrıca çoğu benden yaşça rütbe olarak küçük olan kişilerle görüşüp duyurunun yayınlanmaması için onları ikna ederdim. Duyuru bana göre Anayasa'nın 26. maddesindeki ifade özgürlüğü hakkımızın kullanılmasıdır. Hakkımda beraat karar verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

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