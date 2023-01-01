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MORAD-7 tespit etti: 61 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, sahil güvenlik ekiplerinin 2 ayrı operasyonunda 61 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

09:56 . 16/09/2023 Cumartesi
DHA
Çanakkale'de göçmen operasyonu

Çanakkale'de göçmen operasyonu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, sahil güvenlik ekiplerinin 2 ayrı operasyonunda 61 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radar (MORAD-7) tarafından karada ve denizde bir grup kaçak göçmen olduğu tespitiyle ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından karada Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen, denizde de Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-913' tarafından lastik bot içerisindeki yine Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.


Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.





#çanakkale
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