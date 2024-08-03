Motosiklet sürerken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı

Tuğra Y sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı
Başıboş köpeklerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi.
Yapraklı köyünde oturan Tuğra Y, motosikletiyle ilçe merkezine giderken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla Türkeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tuğra Y, yaptığı açıklamada,
"Sokaktaki sahipsiz köpekler yüzünden bir çok kez kaza atlattım. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum; lütfen bu köpeklere bir çözüm bulun. Gideceğimiz yere gidemiyoruz sokaklar köpek dolu. Gittikçe çoğalıyor bu köpekler, daha büyük kazaların yaşanmaması için bu soruna kesin çözüm bulunmalıdır."
dedi.
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2 saat önce