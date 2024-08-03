Motosiklet sürerken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı

"Sokaktaki sahipsiz köpekler yüzünden bir çok kez kaza atlattım. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum; lütfen bu köpeklere bir çözüm bulun. Gideceğimiz yere gidemiyoruz sokaklar köpek dolu. Gittikçe çoğalıyor bu köpekler, daha büyük kazaların yaşanmaması için bu soruna kesin çözüm bulunmalıdır."