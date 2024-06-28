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MSB duyurdu: Suudi Arabistan'da yoğun bakımdaki 13 Türk vatandaşı ve refakatçileri Türkiye'ye getiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan’ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisinin Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu nakil için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 uçağının görevlendirildiği belirtildi.

Semih Bozkuş
00:09 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 00:43 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
MSB, Suudi Arabistan'dan Ankara'ya hasta nakli için C-130 uçağı görevlendirdi.
MSB, Suudi Arabistan'dan Ankara'ya hasta nakli için C-130 uçağı görevlendirdi.

Suudi Arabistan'da yoğun bakım servisinde yatan 13 Türk vatandaşı ve beraberindeki altı refakatçi Türkiye'ye getiriliyor.

Söz konusu gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 hasta ile altı refakatçisinin Ankara'daki hastanelere nakledileceği belirtildi.

Bakanlık söz konusu nakil için ise Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 uçağının görevlendirildiğini kaydetti.

"Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan’ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."



#Suudi Arabistan
#Mekke
#Cidde
#Yoğun Bakım
#Türk Vatandaşları
#MSB
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