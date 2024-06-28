MSB duyurdu: Suudi Arabistan'da yoğun bakımdaki 13 Türk vatandaşı ve refakatçileri Türkiye'ye getiriliyor

Suudi Arabistan'da yoğun bakım servisinde yatan 13 Türk vatandaşı ve beraberindeki altı refakatçi Türkiye'ye getiriliyor.
Söz konusu gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 hasta ile altı refakatçisinin Ankara'daki hastanelere nakledileceği belirtildi.
Bakanlık söz konusu nakil için ise Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 uçağının görevlendirildiğini kaydetti.
"Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz"
"Suudi Arabistan’ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."