MSB: Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağı Gazze'den tahliye için havalandı

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti. Çatışmaların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Türkiye, bugünkü uçakla birlikte toplamda; 12 uçak, 1 gemi, 700 ton insanı yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ve 20 ambulansı bölgeye sevk etti.