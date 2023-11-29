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MSB: Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağı Gazze'den tahliye için havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'den tahliye için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağının; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır’a hareket ettiğini duyurdu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
09:09 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:14 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'den tahliye için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağının; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır’a hareket ettiğini duyurdu.


MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Gazzeli kardeşlerimizin tahliyesi için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağı; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır’a hareket etti."




#MSB
#Gazze
#Tahliye
1 saat önce
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