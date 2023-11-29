MSB: Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağı Gazze'den tahliye için havalandı

Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'den tahliye için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağının; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır’a hareket ettiğini duyurdu.
"Gazzeli kardeşlerimizin tahliyesi için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağı; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır’a hareket etti."