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MSB: Irak’ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Irak’ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Afra Betül Özdemir
16:12 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
MSB: Irak’ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Irak’ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Irak’ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.


Yapılan paylaşımda,
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."
ifadeleri kullanıldı.






#MSB
#PKK
#Irak
#Milli Savunma Bakanlığı
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