MSB: Irak’ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Irak’ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Yapılan paylaşımda,
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."
ifadeleri kullanıldı.
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30 dakika önce