Gündem MSB komandoların teröristlerin inlerine girdiği anları paylaştı
ANKARA

MSB komandoların teröristlerin inlerine girdiği anları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu’nda komandoların PKK’lı teröristlerin barındığı mağaralara yaptığı baskınların görüntülerini paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
MSB komandoların teröristlerin inlerine girdiği anları paylaştı
MSB görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından komandoların Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağaralara girdiği ve mağaraları imha ettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB Zap'ta PKK'ya operasyon anlarını paylaştı
OYNAT 01:48
MSB Zap'ta PKK'ya operasyon anlarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine girdiği anların nefes kesen görüntülerini paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap’ta PKK’lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor. Korkusuzca ve fedakarca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun" ifadelerine yer verildi.
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