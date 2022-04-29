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Gündem MSB Pençe Kilit operasyonlarında PKKya ait 81 mağara ve sığınak ele geçirildi
ANKARA

MSB: Pençe Kilit operasyonlarında PKK'ya ait 81 mağara ve sığınak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının imha edildiği, 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Pençe Kilit operasyonlarında PKKya ait 81 mağara ve sığınak ele geçirildi
Mehmetçik, ‘Pençe Kilit’le teröristlerin inlerine giriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinden yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor.

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan komandolar ve özel kuvvetler unsurları, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve sözde karargahlara tek tek giriyor.

Bölgede arama tarama faaliyetlerini de sürdüren Mehmetçik, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve malzemeyi ele geçirdi.

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57 terörist öldürüldü

Operasyonun başladığı 17 Nisan'dan bugüne kadar 369 el yapımı patlayıcı imha edilirken, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınak ele geçirildi.

Makineli tüfeğin de yer aldığı 94 ağır silahı ele geçiren Mehmetçik, roketatar, bombaatar ve havan gibi ağır silahlara ait 20 binden fazla mühimmat buldu.

Teröristlere ait mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi, mağaralardan jeneratör, televizyon dahil çok sayıda malzeme de çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi.

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BBP Genel Başkanı Destici 'Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin: Öyle bir kilit vurdular ki PKK terör örgütü belini doğrultamayacak
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BBP Genel Başkanı Destici 'Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin: Öyle bir kilit vurdular ki PKK terör örgütü belini doğrultamayacak
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kocaeli İl Başkanlığının ev sahipliğinde İzmit ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, güzel iftar sofralarında, güven içinde iftar açarken sınır ötesinde Zap'da, Sincan'da, Mahmur'da, Afrin'de, İdlib'de ve daha nice pek çok yerde, Gabar'da, Cudi'de kahramanların vatan savunması için mücadele ettiğini dile getirdi.

En son Zap'dan başlayarak Kandil ve diğer tüm terör yuvalarını bitirmeyi amaçlayan Pençe Kilit operasyonu başarıyla devam ettiğini belirten Destici, 'Öyle bir pençe attılar, öyle bir kilit vurdular ki bundan sonra hain PKK terör örgütü belini doğrultamayacak inşallah.' dedi.


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