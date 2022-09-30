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MSB: Saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
MSB: Saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi
Foto/Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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