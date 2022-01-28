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EDİRNE

MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs yakalandı

MSB, Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarının, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakalandığını, yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Yunanistana yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs yakalandı
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Edirne’de görev yapan Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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