MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs yakalandı

Dünya

ABD polisinden bir cinayet daha: Silahsız adama kurşun yağdırdılar

Silahsız sivillere yönelik uyguladıkları şiddet ve ağır müdahalelerle sıkça gündeme gelen ABD polisi, büyük bir infiale daha imza attı. Tennessee eyaletinde bir kişi, otoyolda durduğu için polisler tarafından yoldan çekilmesi için uyarıldı. Yoldan çekilmeyi reddeden silahsız adam için olay yerine gelen 9 polis memuru, soğukkanlılıkla ateş açarak genç adamı katletti.