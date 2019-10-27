Gündem MSBden ABDnin düzenlediği Bağdadi operasyonuna ilişkin açıklama Operasyon öncesi askeri makamlar bilgi alışverişi yaptı
ANKARA

MSB'den ABD'nin düzenlediği Bağdadi operasyonuna ilişkin açıklama: Operasyon öncesi askeri makamlar bilgi alışverişi yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, ABD tarafından İdlib'de düzenlenen ve DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyon hakkında açıklama yaptı. Operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişinin sağlanıldığı belirtilen açıklamada, "Başta DEAŞ olmak üzere KK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ebuberkir El Bağdadi
Ebuberkir El Bağdadi

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece ABD tarafından İdlib’de DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyon öncesinde sağlanan bilgi alışverişi ve koordinasyonuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

Operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişinin ve koordinasyonun olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

  • ABD tarafından dün gece İdlib’de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.
  • ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır.
  • ABD’nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır.

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"Bir korkak öldü kaçarak ve ağlayarak"

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin dün gece Suriye'de yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak." ifadesini kullandı.

  • Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, "Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti." açıklamasında bulundu.

Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump: DEAŞ lideri Bağdadi ölü ele geçirildi
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ABD Başkanı Trump: DEAŞ lideri Bağdadi ölü ele geçirildi
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Bilgi alışverişinde bulunulmuştur

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