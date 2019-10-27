MSB'den ABD'nin düzenlediği Bağdadi operasyonuna ilişkin açıklama: Operasyon öncesi askeri makamlar bilgi alışverişi yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece ABD tarafından İdlib’de DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyon öncesinde sağlanan bilgi alışverişi ve koordinasyonuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

Operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişinin ve koordinasyonun olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

ABD tarafından dün gece İdlib’de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.

ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş , birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır.

ABD’nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır.

Dün gece ABD tarafından İdlib’de düzenlenen operasyon öncesinde sağlanan bilgi alışverişi ve koordinasyona ilişkin basın açıklaması...https://t.co/Fjr2CeEbat#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 27 Ekim 2019

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı: Türkiye bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor

"Bir korkak öldü kaçarak ve ağlayarak"

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin dün gece Suriye'de yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak." ifadesini kullandı.

Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, "Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti." açıklamasında bulundu.

Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.