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MSB'den ATAK helikopteriyle 'terörle mücadele' mesajı: Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz

MSB'den ATAK helikopteriyle 'terörle mücadele' mesajı: Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz

14:2515/01/2025, Çarşamba
AA
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MSB, sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlara ait görüntüleri paylaştı.
MSB, sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlara ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, T-129 ATAK helikopteriyle terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon görüntülerinin yer aldığı videoyu, "hızla yaklaşmaya devam ediyoruz" mesajıyla paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Mehmetçiğin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen T-129 ATAK helikopteriyle, sınır ötesindeki harekat bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlara ait görüntüler yer aldı.

"Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz" vurgusu yapılan videoda, hedefin tam isabet vurulduğu görüldü.

#Milli Savunma Bakanlığı
#T-129 ATAK helikopteri
#Terörle Mücadele

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