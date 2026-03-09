Yeni Şafak
MSB'den 'kardeşimiz için geldik' paylaşımı

9/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
DHA
Paylaşımda, F-16 savaş uçağının gökyüzünde olduğu ve bir kişinin elinde Türk bayrağı ile KKTC bayrağını tuttuğu fotoğraf yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığından, KKTC'de konuşlandırılan F-16'lar için 'kardeşimiz için geldik' notuyla paylaşım yapıldı.

KKTC'de konuşlandırılan F-16'lar için Milli Savunma Bakanlığının sanal medya hesabından 'Kardeşimiz için geldik' notuyla paylaşım yapıldı.

