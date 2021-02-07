MSB'den nefes kesen tatbikat

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, zırhlı/mekanize birlikler ile istihkâm birliklerinin yakın iş birliği içerisinde Nehir Geçiş Harekâtı esaslarına göre icra edilen tatbikatta; tanklar su tabanına basarak, Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcıları ise (GZPT) yüzerek derin sulardan geçiş yapmıştır. Envantere yeni giren Vuran araçları, istihkâm birlikleri tarafından tesis edilen Nakliye Takımlarıyla ve inşa edilen köprüler üzerinden başarılı bir şekilde geçiş icra etmiştir.

Sulardan Geçiş Tatbikatı'nda birliklerin istihkâm yetenekleri, sulardan geçiş teçhizatları ve müşterek harekât icra etme kabiliyetleri başarıyla test edilmiştir" denildi.

Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı, Kara ve Deniz Kuvvetlerimize ait birliklerin katılımı ile Kırklareli bölgesinde icra edildi. Birliklerin istihkâm yetenekleri ve müşterek harekât icra etme kabiliyetleri başarıyla test edildi.https://t.co/RR7BLCQW74#MSB #TSK pic.twitter.com/AofdXx3lsl REKLAM February 7, 2021

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