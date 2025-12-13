MSB'den SDG'ye son uyarı: Başka çareniz yok

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) SDG'ye ve örgütü maşa olarak kullanan ülkelere uyarı geldi. MSB kaynakları, gündemdeki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye’de SDG’nin Şam ordusuna entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan MSB kaynakları, bazı ülkelerin terör örgütünü cesaretlendiren tutumlarına dikkat çekti.

ENTEGRASYONDAN BAŞKA SEÇENEK YOK

Açıklamada, "Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı. MSB kaynakları, terör örgütünü maşa olarak kullanan ülkelere de mesajını verdi.

F-35'LERDE İSTİŞARELER DEVAM EDİYOR

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın şartlı F-35 açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan MSB kaynakları, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü vurguladı. Açıklamada, “Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve millî sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Son günlerde yeniden gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi konusunda yeni bir gelişme bulunmamaktadır. F-35 tedariğine ilişkin ABD’li muhataplarımızla diplomatik temaslar sürmekte olup, yaptırımların ve engellerin kaldırılması ile ülkemizin programa yeniden dâhil edilmesi için istişareler devam etmektedir” denildi. Eurofighter konusunda da değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, İngiltere'den tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı gerçekleşinceye kadar ara çözüm olarak Katar'dan 12 adet uçak alınmasının planlandığını kaydetti.

"SEFERİHİSAR" YOLDA

Öte yandan toplantıda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS) ile Sensör Keşif, Radar ve Komuta araçlarının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığı bildirildi. Ayrıca Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin bir yansıması olarak MKE'nin, Azerbaycan’da "Makine ve Kimya Azerbaijan (MKA)" adıyla şirket kurduğu açıklandı. Ayrıca Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen bir geminin Romanya’ya satışının ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için daha üstün özelliklere sahip olacak "Seferihisar" gemisinin İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilerek donanmaya teslim edileceği belirtildi.







