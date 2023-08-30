MSB'den Zafer Bayramı'na özel paylaşım: Bağımsızlığın mührü

‘30 Ağustos Zafer Bayramı sağlık ocakları ve hastaneler açık mı?’ sorusunun cevabı resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde tüm kamu kurumları kapalı oluyor. Aile hekimlerinde muayene olmak isteyen ve randevu almak isteyen birçok vatandaş 30 Ağutos Çarşamba günü sağlık ocağının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos sağlık ocakları, hastaneler açık mı, kapalı mı 2023? İşte detaylar.