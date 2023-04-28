MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerlerinde istihdam edilecek 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu.

Bakanlık, ayrıca MSB'ye bağlı iş yerlerinde istihdam edilecek Engelli ve Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar Statüsünde sürekli işçi alım sınav sonuçlarını da açıkladı.