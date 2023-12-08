Müebbet isteniyor

19 yaşındaki genç, babasının eski çalışanı Hakan Öztürk tarafından 11 Temmuz’da vahşice öldürülmüş, parçalanan ceset derin dondurucu ve buzdolabında bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Öztürk’ün, cinayet planı ve cinayetten sonra ne yaptığı tüm yönleriyle iddianamede anlatıldı. Savcılık tarafından, “şüphelinin maktule yönelik öldürme kastı ile eylemi gerçekleştirdiği ve TCK’nın ilgili maddesinde sayılan tasarlayarak adam öldürme suçunu işlediğine dair yeterli delil elde edildiği” vurgulandı. “Tasarlayrak adam öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Öztürk, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.