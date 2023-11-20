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Muğla'da boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti: Kahreden detay sonradan ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde boğa saldırısında ağır yaralanan Nahit Parıldar hayatını kaybetti. Parıldar'ın eşi Bingül Parıldar'ın da 10 yıl önce ahırda hayvanlara bakım yaparken bir ineğin altında kalması sonucu ağır yaralanarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

10:08 - 20/11/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Ovakışlacık Mahallesi'nde 4 gün önce satın aldığı boğayı kamyonete yüklemek isteyen 86 yaşındaki Nahit Parıldar, hayvanın saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Parıldar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Parıldar, yaşam mücadelesini kaybetti.

Parıldar, ilçede düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Parıldar'ın eşi Bingül Parıldar'ın da 10 yıl önce ahırda hayvanlara bakım yaparken bir ineğin altında kalması sonucu ağır yaralanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

#Muğla
#Milas
#Boğa
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