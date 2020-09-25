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Gündem Muğlada emekli savcı, FETÖ bahanesiyle dolandırıcılara 380 bin lirasını kaptırdı
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Muğla'da emekli savcı, FETÖ bahanesiyle dolandırıcılara 380 bin lirasını kaptırdı

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar kendilerini polis, savcı ya da FETÖ olarak tanıtan dolandırıcılara inanmaya devam ediyor. Son olarak Muğla'da, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma bahanesiyle emekli savcının 380 bin lirasını alan zanlılardan biri yakalandı.

Haber Merkezi AA
Zanlı suçüstü yakalandı.
Zanlı suçüstü yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan emekli savcıyı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlılar, bu kişiye isminin FETÖ bağlantılı bir olayda geçtiğini, devam eden soruşturma için kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

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Eşine anlatınca polise haber verdiler

Kendisini yaklaşık bir hafta arayan şüphelilerin isteği doğrultusunda hesabındaki 380 bin lirayı hazırlayan emekli savcı, yönlendirilen kişiye parayı teslim etti. Yaşadıklarını eşine anlatınca dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polise bildirdi.

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Para teslim edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkal doğrultusunda yaptıkları çalışmada, otogardan Şanlıurfa'ya gitmek için bilet alan A.U'yu içi para dolu çantayla yakaladı. Ele geçirilen 380 bin liranın emekli savcıya teslim edildiği öğrenildi.

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