Muğla'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: İki kişi hayatını kaybetti

Muğla'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: İki kişi hayatını kaybetti

18:098/02/2026, Pazar
G: 9/02/2026, Pazartesi
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yıldıray Y. idaresindeki 48 AKR 532 plakalı otomobil, Fethiye-Üzümlü kara yolunda, karşı yönden gelen Emin T. yönetimindeki 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 yaşındaki Halil Efe Y. ile Zeliha Y. (60) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


