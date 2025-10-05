Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı

Yeni Şafak
00:215/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
IHA
Muğla’da 1-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 27 şahsa çeşitli suçlardan adli işlem uygulandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-4 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 337 gram skunk, 171 gram kokain, 53 gram esrar, 32 gram metamfetamin, 8 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 16 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannobinoid (bonzai), 5 adet sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 88 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 97 bin TL ve 1070 Pound para ele geçirildi.

Yakalamalar kapsamında 12 şahsa uyuşturucu madde kullanma ve kullandırma, uyuşturucu madde kullanımını yardımcı olmak ve 15 şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem yapıldı.

Yapılan işlemler sonucunda 12 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#Muğla
#uyuşturucu
#operasyon
