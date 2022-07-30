Muhabbet koyu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi kıramadı

\"Bizim yaptığımız projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahipleniyor\"<br><br>Bunların eser namına bir müktesebatları bulunmuyor. Bizim yaptığımız projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahipleniyorlar. Bunlar elit görse mertek sanacak. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK'nın başında değil miydi? SSK'yı batırmadı mı? Ne hale getirdi oraları. Şimdi hastanelerimizin her biri birbirinden güzel. Şimdi bir şehir hastenesi Ordu'ya yapıyoruz. Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendisi de kabul etti...