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ANKARA

Muhalefet partileri 13 maddede uzlaştı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yetkilileri dün “parlamenter sistem” çalışması için dördüncü kez bir araya geldi. Toplantıda heyet, görüştüğü 13 maddede mutabakata vardı.

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Ankara Yeni Şafak
​Muhalefet partileri 13 maddede uzlaştı
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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yetkilileri dün “parlamenter sistem” çalışması için dördüncü kez bir araya geldi. Toplantıda heyet, görüştüğü 13 maddede mutabakata vardı.

CUMHURBAŞKANININ VETO YETKİSİ OLMAYACAK

Uzlaşılan maddeler arasında seçim barajının yüzde 3 olması, “torba kanun” usulünün kaldırılması, siyasi partilerin Hazine yardımı için yüzde 3 oranında oy alması şartında değişikliğe gidilerek oranın yüzde 1’e indirilmesi yer aldı.

Hükümete KHK yetkisinin; konusu, sınırları ve süresi yetki kanunuyla TBMM tarafından belirlenmesi şartıyla verilmesi, Meclis’in siyasi ve Anayasa Mahkemesi’nin hukuki denetimine tabi tutulması öngörüldü.

Cumhurbaşkanının kanunlara ilişkin veto yetkisinin olmaması, daha önceki parlamenter sistemde uygulandığı şekliyle cumhurbaşkanının sadece geri gönderme hakkına sahip olması, mutabakat sağlanan maddelerden biri oldu. 6 parti, siyasetin finansmanının şeffaflık ve seçim dönemlerindeki harcamaları kamuoyuna açıklaması konusunda anlaştı

YASAMA SORUMSUZLUĞU

Kürsü sorumsuzluğunun kapsamının genişletilmesi, yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığının istisnalarının açıkça düzenlenerek belirsizliklerin ortadan kaldırılması uzlaşı sağlanan maddeler arasında yer aldı.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nde parlamenter sistemle ilgili çalışmaları yürüten isimler, salı günleri TBMM’de bir araya geliyor. Toplantılar gelecek haftalarda da devam edecek.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra oluşacak ortak metin, genel başkanların onayına sunulacak ve ardından çalışma kamuoyuna açıklanacak.

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