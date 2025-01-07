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Muhasebe yönetmeni çalıştığı Tarım Kredi Market'i 5 milyon lira dolandırdı

Muhasebe yönetmeni çalıştığı Tarım Kredi Market'i 5 milyon lira dolandırdı

20:507/01/2025, Salı
AA
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Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik çalışanları, usulsüz işlem yoluyla 5.6 milyon lira zarar neden oldu.
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik çalışanları, usulsüz işlem yoluyla 5.6 milyon lira zarar neden oldu.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ, muhasebe yönetmeni G.B'nin, usulsüz alım gerçekleştirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamda yapılan incelemelerde, gerçekte herhangi bir ürün teslim etmeyen 3 şirketin sahte satış göstererek 5 milyon 644 bin 414 liralık ödeme aldığı belirlendi. Ekiplerce, Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ
'ye yönelik dolandırılıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre,
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ
, muhasebe yönetmeni G.B'nin, ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar üzerinden usulsüz alımını gerçekleştirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sahte satışla 5 milyon liralık dolandırıcılık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
nca başlatılan soruşturma kapsamda yapılan incelemelerde, gerçekte herhangi bir ürün teslim etmeyen 3 şirketin
sahte satış
göstererek 5 milyon 644 bin 414 liralık ödeme aldığı belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Yedi şüpheli yakalandı

Şirket yetkilileri ve şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, söz konusu şirketlerin
Tarım Kredi Market
'tin yaptığı ödemelerden kendi komisyonlarını aldıktan sonra paranın kalan kısmını G.B. ve eşinin hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

G.B'nin, hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde, suç gelirinin bir kısmıyla ev satın aldığı, büyük bir kısmıyla da çevrim içi kumar oynadığı tespit edildi.

Ekiplerce, Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

G.B'nin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktarda paraya el konulurken, zanlılarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



#Dolandırıcılık
#Operasyon
#Tarım Kredi market

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