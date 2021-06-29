Müsilaj seferberliğinde 20. gün: 8 bin 405 metreküp deniz salyası toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından toplanan müsilaj ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Kurum, Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizi yirmi birinci gününde de aralıksız sürdürdüklerini söyledi ve 28 Haziran günü topladığımız 473 metreküp müsilajla birlikte 8 bin 405 metreküp müjilajı temizleyerek bertaraf ettiklerini duyurdu.
1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizi yirmi birinci gününde de aralıksız sürdürdük.
28 Haziran günü topladığımız 473 m³ müsilajla birlikte 8⃣.4⃣0⃣5⃣ m³ müsilajı temizleyerek bertaraf ettik. 💙 🌊#MarmaraHepimizin
1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizi yirmi birinci gününde de aralıksız sürdürdük.