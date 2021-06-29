Gündem Müsilaj seferberliğinde 20 gün 8 bin 405 metreküp deniz salyası toplandı
İSTANBUL

Müsilaj seferberliğinde 20. gün: 8 bin 405 metreküp deniz salyası toplandı

Başta MArmara Denizi olmak üzere birçok bölgede etkili olan müsilajla mücadele kapsamında başlatılan seferberlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada 20 günde 8 bin 405 metreküp deniz salyası toplandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Müsilaj seferberliğinde 20. gün: 8 bin 405 metreküp deniz salyası toplandı
Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından toplanan müsilaj ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Kurum, Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizi yirmi birinci gününde de aralıksız sürdürdüklerini söyledi ve 28 Haziran günü topladığımız 473 metreküp müsilajla birlikte 8 bin 405 metreküp müjilajı temizleyerek bertaraf ettiklerini duyurdu.

Türkiye’nin başına musallat olan ‘deniz salyası’ kabusu nedir?
GÜNDEM
Türkiye’nin başına musallat olan ‘deniz salyası’ kabusu nedir?

Marmara Denizi'nden 7 bin 430 metreküp müsilaj temizlendi
GÜNDEM
Marmara Denizi'nden 7 bin 430 metreküp müsilaj temizlendi

Uzmanından 'müsilaj' uyarısı: Marmara Denizi'nde yüzmek cilt hastalıklarına neden olur
HAYAT
Uzmanından 'müsilaj' uyarısı: Marmara Denizi'nde yüzmek cilt hastalıklarına neden olur
Abone Ol Google News
Kabus geri döndü

Kabus geri döndü

Önlemler alınmazsa büyük bir tehlike bekliyor.
Tık uğruna yaptığı pes dedirtti

Tık uğruna yaptığı 'pes' dedirtti

​Otobüsün üstünde ölümüne yolculuk.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona yaklaşıldı.

​Meteoroloji uyardı: Batıdan Türkiye'ye giriş yapacak.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren: Bambaşka bir Türk dünyası göreceğiz
Gündem

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren: Bambaşka bir Türk dünyası göreceğiz

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği yakınında bulunan Azerbaycan Evi'nin açılış törenine katıldı. Eren “Türkiye'nin başkenti Ankara'da açtığımız Azerbaycan Evi'yle evimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla ortak paylaşım bizi daha güçlü, daha kuvvetli kılacaktır” diye konuştu.
Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki yağıyor: Bakanlıktan açıklama geldi
Gündem

Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki yağıyor: Bakanlıktan açıklama geldi

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakıldı. Sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle yapılan paylaşımlarda duruma tepki yağıyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklamada bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada, her iki çocuğun da psikolojik destek aldığını belirterek "Sanıkların tutuklanması talebinde bulunuldu. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık tarihi açıkladı: 27 ürün için açıkta satış yasağı geliyor
Ekonomi

Bakanlık tarihi açıkladı: 27 ürün için açıkta satış yasağı geliyor

Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belli oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre marketlerde aralarında çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kayısı ve kirazın da olduğu 27 ürün için açıkta satış yasağı geliyor. Yeni düzenleme 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.