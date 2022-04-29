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Gündem Muşta Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit operasyonu başlatıldı
ANKARA

Muş'ta Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 588 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Muşta Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit operasyonu başlatıldı
Muş'ta Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 588 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

588 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş'ta 'Eren Abluka-8 (Muş-Kartavin) Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu' başlatıldı. Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 588 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka’ operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

Adana'da korkunç olay: 'Üzerime su sıçrattın’ kavgasında bir çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk tutuklandı
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Olay, 24 Nisan günü saat 13.00 sıralarında, Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Talib Sabuncu, ikizi Yunus ve diğer kardeşi Mehmet Sabuncu (12) ile Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında yüzerken, S.K. ile arkadaşı H.K. (15) da serinlemek için suya girdi. Ömer Talib Sabuncu, bir süre sonra kanala atladığı sırada S.K.'nin üzerine su sıçratınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., cebinden çıkarttığı bıçakla Ömer Talib'i kasığından yaralayıp H.K. ile kaçtı.
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ATARDAMARI KESİLDİ, KURTARILAMADI<br><br>Ömer Talib Sabuncu, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Sabuncu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçak darbelerinin atardamarını kestiği belirlenen Ömer Talib Sabuncu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Sabuncu’nun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.
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ŞÜPHELİLER YAKALANDI<br><br>Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K. ile H.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, S.K.'nin yoldan çevirdiği gencin bisikletine bindiğini, bir süre sonra inip yaya olarak Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Ekipler, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Baskınlarda S.K. ile suç aleti bıçağı evine götüren H.K. gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen S.K. ile H.K., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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'İÇİM YANIYOR'<br><br>Kebapçılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Sabuncu, \"Küçük oğlum koşarak geldi, 'Baba yetiş. Ömer Ağabeyimi bıçakladılar' dedi. Olay yerine nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bıçak darbelerini kasıklarından almış ve çok kan kaybetmişti. Doktorlar 3 saat müdahale ettiler ama kurtaramadılar. İçim yanıyor. Bir baba evladını kanlar içerisinde görünce ne hissedebilir? Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı. Çok merhametli, yardımsever bir çocuktu\" diye konuştu.
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Ömer Talib Sabuncu’nun ikizi Yunus Sabuncu ise, \"Yerde yatarken başının döndüğünü ve karnının ağrıdığını söyledi. Sonra da kendinden geçti\" dedi.
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Adana'da korkunç olay: 'Üzerime su sıçrattın’ kavgasında bir çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk tutuklandı
Adana'da 13 yaşındaki S.K., kanalda yüzerken üzerine su sıçrattığını öne sürdüğü aynı yaştaki Ömer Talib Sabuncu'yu kasığından bıçaklayarak öldürdü.

İşçi emeklilerinden sonra bayram ikramiyesinde sıra memurlarda: Bugün hesaplara yatırılıyor
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Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Emeklilerin hesaplarına 1100 lira bayram ikramiyesi yatırıldı.
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Aylığını 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında alan 4A'lı işçi emeklilerine ikramiye ödemeleri yapıldı.
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22 ile 26 Nisan arasında aylık alanların ödemeleri ise dün hesaplara yatırıldı.
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4B'li Bağ-Kur emeklilerine ödemeler bugün yapılacak.
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Memur emeklilerine mayıs aylıklarıyla birlikte bayram ikramiyeleri de bugün hesaplara yatırılacak.
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Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri erkene alındı. Nisan ayı işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekildi.
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İşsizlik sigortası maaşı 29 Nisan'da hesaplara yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek.
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Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de dün, emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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A Haber'e konuşan Bakan Bilgin, \"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Ayrıntıları 1 Mayıs'ta açıklayacağım\" dedi.
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Geçtiğimiz ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıklamıştı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almıştı.
İşçi emeklilerinden sonra bayram ikramiyesinde sıra memurlarda: Bugün hesaplara yatırılıyor
Emeklilerin 1100 liralık Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri başladı. İşçi emeklilerinin ikramiye ödemelerinin ardından sıra Bağ-Kur ve memur emeklilerine geldi. Memur emeklilerine bayram ikramiyeleri, mayıs aylıklarıyla birlikte bugün hesaplara yatırılacak.
Türkiyede ikinci olacak

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İkramiye sırasımemur emeklisinde

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​Maaşlarla birlikte bugün yatırılacak.
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