Naci Görür'ü isyan ettiren araştırma: 'Pes doğrusu!'

"Tele 1’de dinledim. Bir araştırma yapılmış. İstanbul'da en önemli sorun ekonomi, trafik ve sığınmacılarmış. Bunu sevgili İstanbullular söylemiş. Pes doğrusu, gelmekte olan deprem tehlikesine inanmak için daha ne olmasını istiyorsunuz? Maraş yetmedi mi?"