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Naci Görür'ü isyan ettiren araştırma: 'Pes doğrusu!'

Naci Görür'ü isyan ettiren araştırma: 'Pes doğrusu!'

Seren Som
11:1019/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Prof. Dr. Görür, Marmara için felaket olabileceğini belirttiği depremin her an gerçekleşebileceğini savunuyor.
Prof. Dr. Görür, Marmara için felaket olabileceğini belirttiği depremin her an gerçekleşebileceğini savunuyor.

İstanbulluların en büyük sorunlarının sıralandığı bir araştırmadan çıkan sonuç, Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ü küplere bindirdi. Yapılan araştırmada ilk sıralarda yer alan sorunlar arasında depremin yer almamasına tepki gösteren Görür, "Daha ne olmasını istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İPA’nın Kasım 2024 araştırmasına göre İstanbullular kentin ilk üç sorununu yüzde 60,4’le trafik, yüzde 55’le ekonomik sorunlar ve yüzde 44’le sığınmacılar olduğunu belirtti.

Duyarsızlığa tepki gösterdi

"Ortalama 7.5 büyüklüğünde gibi bir deprem olma olasılığı çok fazla. Yüzde 47 ihtimalle 1999'dan bu yana her an olmak kaydıyla"
sözleriyle dikkatleri üzerine toplayan
İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla araştırma sonuçlarına tepki gösterdi ve deprem riskini hatırlattı.

'Daha ne olmasını istiyorsunuz?'

Naci Görür şu paylaşımı yaptı:

  • "Tele 1’de dinledim. Bir araştırma yapılmış. İstanbul'da en önemli sorun ekonomi, trafik ve sığınmacılarmış. Bunu sevgili İstanbullular söylemiş. Pes doğrusu, gelmekte olan deprem tehlikesine inanmak için daha ne olmasını istiyorsunuz? Maraş yetmedi mi?"

  • Görür geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında da son araştırmalara göre İstanbul'da her an deprem olma ihtimalinin yüzde 47 olduğunu belirtmişti.



#Naci Görür
#Deprem
#İstanbul
#Araştırma

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