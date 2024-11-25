NATO Genel Sekreteri Rutte TUSAŞ'ı ziyaret etti

NATO Genel Sekreteri olarak 1 Ekim'de göreve başlayan eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret ettikten sonra 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'a geldi. Rutte'nin basına kapalı ziyarette, şirket yetkililerine taziyelerini sunacağı ve TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi alacağı belirtildi.
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