Ne koronavirüs ne de toplum sağlığı umurlarında: Yasağa aldırış etmeden asker uğurlayıp yolu kapattılar
İstanbul Ümraniye’de koronavirüse adeta meydan okuma gösterileri yapıldı. Otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe keserek dakikalarca “drift” yaptılar. O anlar ise bir de cep telefonuyla kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de Alemdağ Caddesi’nde akşam saatlerinde bir asker uğurlamadı yapıldı. Asker eğlencesi yapan bir grup genç, araçlarının dörtlülerini yaktıktan sonra kornalara basarak konvoy halinde semtte tur attı. Asker uğurlanmasının yasaklanıp yasaklanmadığı ise merak konusu.
Grup ardından Alemdağ Caddesi üzerine gelerek yolu trafiğe kapatarak drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Araçların geçişine izin vermeyen ve cadde üzerinde trafiğin oluşmasına neden olan magandalar ardından ilçenin cadde ve sokaklarında defalarca yanlama yaparak adeta terör estirdi.
Asker uğurlamada magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.