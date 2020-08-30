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Gündem Ne koronavirüs ne de toplum sağlığı umurlarında Yasağa aldırış etmeden asker uğurlayıp yolu kapattılar
İSTANBUL

Ne koronavirüs ne de toplum sağlığı umurlarında: Yasağa aldırış etmeden asker uğurlayıp yolu kapattılar

İstanbul Ümraniye’de koronavirüse adeta meydan okuma gösterileri yapıldı. Otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe keserek dakikalarca “drift” yaptılar. O anlar ise bir de cep telefonuyla kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Konvoy halinde ilerleyen araçlar yolu kapattılar.
Konvoy halinde ilerleyen araçlar yolu kapattılar.

Geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de Alemdağ Caddesi’nde akşam saatlerinde bir asker uğurlamadı yapıldı. Asker eğlencesi yapan bir grup genç, araçlarının dörtlülerini yaktıktan sonra kornalara basarak konvoy halinde semtte tur attı. Asker uğurlanmasının yasaklanıp yasaklanmadığı ise merak konusu.

Öte yandan İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan asker uğurlamalarında ceza yazılıyor.

Bir ilde daha asker uğurlamalarına yasak: Bursa'da sosyal mesafesiz eğlencelere izin yok
KORONAVİRÜS
Bir ilde daha asker uğurlamalarına yasak: Bursa'da sosyal mesafesiz eğlencelere izin yok

Yolu kapattılar drift attılar

Grup ardından Alemdağ Caddesi üzerine gelerek yolu trafiğe kapatarak drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Araçların geçişine izin vermeyen ve cadde üzerinde trafiğin oluşmasına neden olan magandalar ardından ilçenin cadde ve sokaklarında defalarca yanlama yaparak adeta terör estirdi.

Konvoy halinde ilerleyen grup araç camlarından sarktıktan sonra makas atarak trafikte dehşet saçtı.

Asker uğurlamada magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

Trafikte insanları bir an olsun düşünmeyen ve yollarından alı koyan magandalar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

Yüzlerce kişi sosyal mesafesiz asker uğurladı
OYNAT 00:57
Yüzlerce kişi sosyal mesafesiz asker uğurladı
Adana'da yüzlerce kişi, silah altına alınacak askerleri otogarda uğurladı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı uğurlama törenlerinde ortaya çıkan görüntüler ise pes dedirtti. Bazı vatandaşlar ise yasak olmasına rağmen konvoy yaptı.

Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu
FOTOĞRAF 7
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Dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 4'üncü Cadde'de asker uğurlaması için konvoy yapanlar, caddeyi bir süre trafiğe kapattı.
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Yaklaşık 8 araçlık konvoy oluşturan gençler, cadde üzerinde araçlarından inerek, askere gidecek olan kişiyi havaya attı.
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Bu sırada cadde üzerinde bulunan diğer araç sürücüleri ile evlerinde olan bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
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Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan bir vatandaş ise konvoydakileri eleştirerek, ''Yolu kapatıp, asker uğurlaması yapıldı. Hiçbir koronavirüs önlemi alınmadı. Ayrıca havaya ateş açıldı'' dedi.
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Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu
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Asker uğurlama konvoyunda, sosyal mesafe unutuldu
Bursa'da, asker uğurlamak için konvoy yaparak caddeyi trafiğe kapatan kalabalık grup, araçlarından inerek eğlendi. Gruptakilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülürken, diğer sürücüler ve çevredekiler koronavirüs önlemlerine uyulmamasına tepki gösterdi.


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