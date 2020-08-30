Ne koronavirüs ne de toplum sağlığı umurlarında: Yasağa aldırış etmeden asker uğurlayıp yolu kapattılar

Geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de Alemdağ Caddesi’nde akşam saatlerinde bir asker uğurlamadı yapıldı. Asker eğlencesi yapan bir grup genç, araçlarının dörtlülerini yaktıktan sonra kornalara basarak konvoy halinde semtte tur attı. Asker uğurlanmasının yasaklanıp yasaklanmadığı ise merak konusu.

Öte yandan İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan asker uğurlamalarında ceza yazılıyor.

KORONAVİRÜS Bir ilde daha asker uğurlamalarına yasak: Bursa'da sosyal mesafesiz eğlencelere izin yok

Yolu kapattılar drift attılar

Grup ardından Alemdağ Caddesi üzerine gelerek yolu trafiğe kapatarak drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Araçların geçişine izin vermeyen ve cadde üzerinde trafiğin oluşmasına neden olan magandalar ardından ilçenin cadde ve sokaklarında defalarca yanlama yaparak adeta terör estirdi.

Konvoy halinde ilerleyen grup araç camlarından sarktıktan sonra makas atarak trafikte dehşet saçtı.

Asker uğurlamada magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

Trafikte insanları bir an olsun düşünmeyen ve yollarından alı koyan magandalar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

OYNAT 00:57 Yüzlerce kişi sosyal mesafesiz asker uğurladı Adana'da yüzlerce kişi, silah altına alınacak askerleri otogarda uğurladı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı uğurlama törenlerinde ortaya çıkan görüntüler ise pes dedirtti. Bazı vatandaşlar ise yasak olmasına rağmen konvoy yaptı. BiP'te paylaş

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