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Ne madenden ne yeşilden vazgeçeriz: 14 bin 470 hektarlık maden sahasına 7 milyon fidan dikildi

Orman Bakanlığı, Türkiye’de bugüne kadar maden çıkarılan tüm sahaları fazlasıyla ağaçlandırdı. Bakanlığın uyguladığı ağaçlandırma politikası, CHP’nin ve yönlendirdiği marjinal grupların ‘Akbelen’ eylemlerinin tam bir provokasyon olduğunu gösterdi.

Yusuf Özdemir
04:00 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Orman Kanunu’nun 16. maddesine göre, madencilik ruhsatı verilen ormanlar, maden işletmeciliğine ilişkin faaliyetler tamamlandığında ağaçlandırılarak rehabilite edilmek zorunda.

Orman Kanunu’nun 16. maddesine göre, madencilik ruhsatı verilen ormanlar, maden işletmeciliğine ilişkin faaliyetler tamamlandığında ağaçlandırılarak rehabilite edilmek zorunda.

Orman kanununa göre yeniden ağaçlandırılarak rehabilite edilen orman statüsündeki maden sahaları, CHP’nin Akbelen’deki itirazlarını boşa çıkardı. Türkiye’nin farklı illerinde, farklı yıllarda maden işletmeciliğine açılan orman statüsündeki alanlar, madencilik faaliyetlerinin sona ermesinin ardından milyonlarca ağaç dikilerek ormanlık alana dönüştürüldü. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 2008-2023 yılları arasında maden işletmeciliğine açılan toplam 14 bin 470 hektar büyüklüğündeki ormanlık alan, madencilik faaliyetlerinin sona ermesinin ardından yaklaşık 7 milyon fidan dikilerek yeniden ağaçlandırıldı.


AĞAÇLANDIRILMASI ZORUNLU

Orman sayılan alanlarda madencilik faaliyeti yapmak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan ÇED raporuna istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı iznine tabi. Orman Kanunu’nun 16. maddesine göre, madencilik ruhsatı verilen ormanlar, maden işletmeciliğine ilişkin faaliyetler tamamlandığında ağaçlandırılarak rehabilite edilmek zorunda. Maden çeşitli bakımından son derece zengin olan Türkiye’de, orman sayılan alanlarda maden işletmeciliği yapıldıktan sonra ağaçlandırılarak rehabilite edilen ve yeniden yeşertilen birçok örnek mevcut. İstanbul, Aydın, Burdur, Kütahya ve daha birçok şehirde orman sayılan alanlarda tespit edilen madenler işletme kurularak ekonomiye kazandırıldı ardından ağaçlandırılarak rehabilite edildi. Madencilik faaliyetleri sona erdikten sonra rehabilite edilerek yeniden yeşillendirilen ormanlık alanlar, CHP’nin son dönemde başlattığı çevre eylemlerinin yersiz olduğunu gösterdi.


#ağaçlandırma
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#maden sahası
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