Netanyahu’nun ateşkese saygısı yok

İsrail bölgede barıştan değil de savaş ve kan dökmekten yana olduğunu bir kez daha bütün dünya kamuoyuna göstermiştir. Başta ABD Hükümeti olmak üzere, tüm uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırarak bölgede sağlanan barış iklimini baltalayan bu tehlikeli gidişata dur demesi gerekmektedir.