Netanyahu’nun ateşkese saygısı yok

Fuat Oktay, İsrail’in Gazze’ye saldırı başlatmasına tepki gösterdi.
TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail’in Gazze’ye saldırı başlatmasına tepki gösterdi. Oktay, Netanyahu hükümetinin ateşkese saygısı olmadığını bildirdi.
Oktay, sosyal medya platformu x hesabından yaptığı paylaşımda “İşgalci İsrail hükümetinin soykırımcı Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi sonrasında başlatılan, ateşkesin açık bir şekilde ihlal edilerek temelinde barış ve diplomasiyi hedef alan saldırıları derhal son bulmalıdır” dedi. Oktay, şunları söyledi:
- “Geçtiğimiz günlerde İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik almış olduğu sözde karar ve devamında başlatılan bu zalimce saldırıları, Netanyahu hükümetinin ateşkese saygısı olmadığını ve gerçek niyeti olan Filistin’i işgal ve soykırıma tabi tutma politikasından vazgeçmediğini ortaya koymaktadır.
- İsrail bölgede barıştan değil de savaş ve kan dökmekten yana olduğunu bir kez daha bütün dünya kamuoyuna göstermiştir. Başta ABD Hükümeti olmak üzere, tüm uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırarak bölgede sağlanan barış iklimini baltalayan bu tehlikeli gidişata dur demesi gerekmektedir.
- Her zaman olduğu gibi, Filistin halkıyla dayanışmamızı sürdürerek bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz.”
#Fuat Oktay
#İsrail
#Gazze