İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu hayatı kaybeden gazetecilerin sayısı 256'ya çıktı

İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, Arap Gazeteciler Birliği, Uluslararası Gazeteciler Birliği ile dünyada basınla ilgili tüm kurumlar, Gazze'deki gazetecilere karşı yürütülen sistematik saldırıları kınamaları ve işlenen suçların durdurulması için ciddi baskı yapmaları çağrısı yapıldı.