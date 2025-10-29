Yeni Şafak
İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu hayatı kaybeden gazetecilerin sayısı 256'ya çıktı

14:1429/10/2025, Çarşamba
AA
İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından, 28 Ekim'de Gazze'ye yeniden saldırılara başlatmıştı.
İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından, 28 Ekim'de Gazze'ye yeniden saldırılara başlatmıştı.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılardan bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 256'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son saldırılarında Filistin gazetesinde çalışan Muhammed el-Muniravi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, Arap Gazeteciler Birliği, Uluslararası Gazeteciler Birliği ile dünyada basınla ilgili tüm kurumlar, Gazze'deki gazetecilere karşı yürütülen sistematik saldırıları kınamaları ve işlenen suçların durdurulması için ciddi baskı yapmaları çağrısı yapıldı.


İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılardan bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 256'ya yükseldiği aktarılan açıklamada ayrıca İsrail saldırılarından Batı ülkeleri de sorumlu tutuldu. İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından, 28 Ekim'de Gazze'ye yeniden saldırılara başlatmıştı. Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan İsrail ordusunun salı akşamından itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu bugün ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.



