NEÜ, 'Dünyada İlk 500, Türkiye’de İlk 5' hedefini yakaladı

Geçmişte birçok platformda Necmettin Erbakan Üniversitesinin vizyonunu kamuoyuyla paylaşan Rektör Zorlu, Türkiye’de ilk 5, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde yer alma hedefini her fırsatta dile getirmişti. Necmettin Erbakan Üniversitesi için bu vizyon, artık bir hedef olmaktan çıkıp somut bir başarıya dönüştü.

Dünya Genç Üniversiteler Sıralamasında İlk 500’deki Yerini Sağlamlaştırdı

THE 2025 Dünya Üniversiteleri Genel Sıralamasında, son 50 yılda kurulan “Genç Üniversiteler” içerisinde 2022 yılında 401-500 bandında bulunan NEÜ, 2025 yılında 251-300 bandına yükselerek, bu alanda yer alan dünya üniversiteleri arasında ilk 500’deki yerini sağlamlaştırdı. Necmettin Erbakan Üniversitesi ayrıca; öğretim kalitesi, akademik üretkenlik, uluslararası görünürlük ve araştırma kapasitesi alanlarında elde ettiği puanlarla başarısını pekiştirdi. “Öğretim” kategorisinde, Türkiye’de üç yıl üst üste birinci olan NEÜ, bu alanda dünya sıralamasında 375. sırada yer aldı.

THE tarafından açıklanan verilere göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye’de 2010’dan sonra kurulan üniversiteler arasında 2022 yılında 18. sırada yer alırken, 3 yılda 15 basamak yükselerek 2025 yılında 3’üncü oldu. Türkiye’de 2010’dan sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise NEÜ, 2022 yılında 9. konumdayken, 3 yıl içinde 6 sıra yükselerek 2025 yılında 3. konumda yer aldı.

Disiplinlerarası Bilim ve Alan Bazlı Sıralamalarda da Zirvede

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye'deki 2010’dan sonra kurulan genç devlet üniversiteleri arasında; bu yıl ilk kez açıklanan THE Disiplinlerarası Bilim Sıralamasında 1’inci oldu. THE tarafından açıklanan Alan Bazlı Sıralamalarda ise NEÜ; Türkiye’deki genç devlet üniversiteleri arasında eğitim, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında 1’inci sırada yer alırken tıp-sağlık alanında da 2’nci sırada konumlandı ve bu alanlardaki dünya sıralamalarında önemli pozisyonlar elde etti.

NEÜ, Küresel Genç Üniversiteler Liginde Güçlü Bir Oyuncu

Türkiye’deki 208 üniversitenin yaklaşık yüzde 85’i son 50 yılda kurulan genç üniversite statüsünde yer alırken, AD Scientific Index’in 2025 verilerine göre dünya genelinde 18 bin 677 üniversitenin 7 bin 383’ü son 30 yılda kurulan genç üniversitelerden oluşuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Uluslararası düzeyde pek çok üniversite genç statüsünde yer almakta ve bu kurumlar arasında rekabet her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda üniversitemizin kısa sürede yakaladığı sıralama başarıları, yalnızca ulusal değil, küresel ölçekte de dikkat çekicidir. Yükselen performans, üniversitemizin genç üniversiteler arasında öne çıkmasını sağlarken, yükseköğretim alanındaki vizyonunu ve gelişim potansiyelini de net biçimde ortaya koymaktadır” dedi.

“Dünyada İlk 500 ve Türkiye’de İlk 5 Hedefimizi Gerçekleştirdik, Şimdi Daha İleriye Bakıyoruz”

Yıllardır çeşitli vesilelerle dile getirdiği hedeflerin bir bir hayata geçtiğini vurgulayan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, şunları söyledi: “Göreve başladığımız ilk günden itibaren, üniversitemizi Türkiye’de ilk 5’e, dünyada ise ilk 500’e taşıyacağımızı söylemiştik. O dönem bu hedef birçok kişiye ulaşılması güç gibi görünse de biz inandık, ekibimizle birlikte kararlılıkla çalıştık. Çok şükür bugün geldiğimiz nokta, o vizyonun gerçeğe dönüştüğünün kanıtıdır. Ancak bu başarı bir son durak değil, yeni bir başlangıçtır.”

“Hayal Etmekle Başladık, Şimdi Küresel Arenadayız”

Elde edilen başarının bir vizyon, emek ve stratejik planlama sonucunda geldiğini kaydeden Rektör Zorlu, “Sıralamalardaki veriler, üniversitemizin yalnızca bir alanda değil, çok boyutlu bir akademik mükemmeliyet stratejisiyle ilerlediğinin açık göstergesidir. Akademik kalite, öğretim kalitesi, araştırma kapasitesi ve uluslararası görünürlük gibi alanlarda gösterdiğimiz performans, akademik kadromuzun gayreti ve bilimsel üretime verdiğimiz önemin sonucudur. Bu başarı bir son değil, istikrarlı yükselişimizin bir başka adımıdır. Artık yalnızca Türkiye’de değil, küresel yükseköğretim sahnesinde de rekabet eden bir aktörüz. Hedefimiz, bu istikrarı koruyarak Türkiye’nin ve dünyanın en saygın üniversiteleri arasında kalıcı olarak yer almaktır. Bu amaç doğrultusunda, Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak; araştırma kapasitemizi, nitelikli yayınlarımızı ve toplumsal katkımızı arttırmak için tüm kadrolarımızla gayret göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



