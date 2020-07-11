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Gündem Nevşehirde Ayasofya coşkusu Cami oluşu şerbetle kutlandı
NEVŞEHİR

Nevşehir'de Ayasofya coşkusu: Cami oluşu şerbetle kutlandı

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması tüm Türkiye'de coşkuyla karşılandı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanın imzasıyla Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması kararının ardından kent halkına şerbet dağıtarak Nevşehir'de kutlama yaptı.

Haber Merkezi DHA
Güzelyurt Mahallesi'ne getirilen belediyeye ait ikram çeşmesiyle vatandaş şerbete doydu.
Güzelyurt Mahallesi'ne getirilen belediyeye ait ikram çeşmesiyle vatandaş şerbete doydu.

Ayasofya'nın cami oluşu Nevşehir'de de coşkuyla karşılandı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanın imzasıyla Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması üzerine kent halkına şerbet dağıttı.

Tüm dünyaya ispat edildi

Güzelyurt Mahallesi'ne getirilen belediyeye ait ikram çeşmesiyle vatandaş şerbete doydu. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da katıldığı etkinlikte "1934 yılında Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir karar vardı. Caminin tekrar Ayasofya müzesi olarak kullanılmasıyla alakalı olarak Danıştay, bugün oy birliğiyle o kararı red etti. Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle birlikte Ayasofya cami olarak Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi. İnşallah 24 Temmuz'da ilk namaz kılınarak cami olarak açılıyor.

Yıllardır ülkemizdeki her bir ferdinin beklediği bir karardı. Türkiye'nin içinde verilecek her hangi bir kararın sadece Türk yargısı ve Türk milletinin vermesi gereken bir karar ve yargı olduğunu bütün dünyaya bu gün tekrar ispat edilmiştir.

Rasim Arı, vatandaşa şerbet dağıttı.

İstanbul'daki heyecanı şehrimizde yaşamak istedik

Uzun süredir hasretle, muhabbetle, heyecanla beklenen bir şeydi ki bu günde bunun heyecanını görüyoruz. Biz de şehrimizde onun anısına, onun hatırasına, onun sevgisine, onun şerefine halkımızla kucaklaşıyoruz. Belediye olarak bu kararın üzerine şerbet, lokma, kandil simitleri dağıtıyoruz. İstanbul'daki heyecanı şehrimizde yaşamak istedik ve bunu da başardık" dedi.

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