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NEVŞEHİR

Nevşehir'de korona mesaisi: İftar yemekleri evlere taşındı

Nevşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadelede örnek oluyor. Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi ve engelli kişileri tespit eden ekipler, her iftar vakti evlere sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Rasim Arı, “Bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dezenfekte çalışmalarının yanısıra ücretsiz maske dağıtımını da sürdüreceğiz” dedi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Nevşehir Belediyesi aşçıları tarafından özenle hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Nevşehir Belediyesi aşçıları tarafından özenle hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Nevşehir Belediyesi koronavirüs ile mücadele kapsamında başarılı bir mücadele sergiliyor. Alınan önlemler ve uygulanan tedbirlerle salgının yayılmasının da önüne geçiliyor. İl genelinde yürütülen çalışmalar hakkında Yeni Şafak’a konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, salgına karşı alınan tedbirleri ciddiyetle uyguladıklarını söyledi. Başkan Arı, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ölümlere yol açan koronavirüs salgınının önüne geçmek için Nevşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren yoğun bir çalışma temposu başlattık. Salgınla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarından, online hizmetlere kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Kamu kurumlarından pazar yerlerine, toplu ulaşım araçlarından camilere, terminalden otobüs duraklarına ve özel halk otobüslerine kadar şehrin her yanını dezenfekte ettik, etmeye de devam ediyoruz” dedi.

Rasim Arı

SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Arı, sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık personeline ücretsiz ulaşım ve otopark, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, kronik hastalara ve engellilere destek ve zabıta denetimleri gibi birçok uygulamamız devam ediyor. Bu süreçte tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin dört bir tarafında sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarının yanısıra ücretsiz maske dağıtımını da sürdüreceğiz.” Ramazan ayı ile birlikte Başkan Arı yönetimindeki Nevşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında iftar yemeklerinde de yeni düzenlemeye gitti.

MOBİL EKİPLERDEN SICAK YEMEK SERVİSİ

Belediye ekipleri tespit edilen 500 aileye Ramazan ayı boyunca her akşam sıcak yemek ulaştıracak.

Evlerinde iftar yemeği hazırlama imkanı bulunmayan ihtiyaç sahibi, engelli, hasta ve yaşlılara her gün iftar yemeği servisi yapılıyor. Kardeşlik ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında kentteki kimsesiz, ihtiyaç sahibi ve engelli 500 kişiyi tespit eden ekipler, Ramazan ayı boyunca her akşam bu kişilerin evlerine sıcak yemek ulaştırılıyor. Bunun için kurulan 10 ayrı mobil ekip, Ramazan ayının ilk gününden itibaren Nevşehir Belediyesi aşçıları tarafından özenle hazırlanan sıcak yemekleri iftar saatinden önce ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.

Marketlere hijyen denetimi

Belediye Zabıta ekipleri marketlerdeki denetimlerine hız kazandırdı.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda il merkezindeki tüm bakkal, büfe ve marketlere yönelik denetimlerini sürdürdü. 6 ayrı ekiple gerçekleştirilen denetimlerde fırın ve ekmek büfelerinde satıcıların eldiven ve maske takıp takmadıklarını kontrol eden zabıta ekipleri, bakkal ve marketlerde satışa sunulan ekmeklerin ambalajlı olup olmadıklarını kontrol etti.


Dezenfekte timi iş başında

Nevşehir Belediyesi ekipleri dezenfekte için seferber oldu.

  • Nevşehir Belediyesi koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana temizlik ve dezenfekte çalışmaları için seferber oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu ekiple, gece gündüz şehrin dört bir yanını dezenfekte etti. Her gün periyodik olarak toplu ulaşım araçları, sağlık ocakları ve kapalı alanlar temizlendi. Çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler kullandı.

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