Nevzat Bahtiyar’a müebbet verilsin

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için savcılık, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı adına duruşma Savcısı Özge Nida Polat tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sunuldu.

EYLEMİ SOĞUKKANLILIKLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Dilekçede, 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden komşusu Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldığı anımsatılarak, “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtildi. Sanık Bahtiyar'ın tüm aşamalarda farklı beyanlarda bulunduğuna değinilen dilekçede, sanığın beyanlarına göre, bir çocuğun bedeninin gömülmesi teklifini tereddüt etmeden kabul ettiği, büyük bir soğukkanlılıkla bu eylemleri gerçekleştirdiği belirtildi.

OLAYIN BAŞINDAN BERİ VAR

Verilen cezaya karşı olunduğu aktarılan dilekçede, şunlar kaydedildi: “Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini gömdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş ve hiçbir aşamada gerçek bir pişmanlık sergilememiştir. Sanığın salt bir tehditle bu olaya karışmış olma ihtimali bulunmadığından, olayın başından itibaren diğer sanıklarla iştirak iradesiyle öldürme eylemi üzerinde hakimiyet kurmuştur.” Dilekçenin sonuç ve talep kısmında şunlar aktarıldı: “Sanık Nevzat Bahtiyar'ın eylemine uyan TCK 37 delaletiyle TCK'nın 82/1-e maddesi kapsamında kalan 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalan-dırılmasına karar verilmesi gerekirken, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi karşısında istinaf kanun yoluna başvuru hususu hasıl olmuştur.”

DİĞER 3 SANIK MÜEBBET ALMIŞTI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.











