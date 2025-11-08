New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani cuma namazında Hz. Muhammed’in hadisiyle mesaj verdi

ABD 'de, New York kentinin yeni belediye başkanı Zohran Mamdani rüzgârı esmeye devam ediyor.





Zohran Mamdani, bundan bir yıl önce ABD siyaset sahnesinde adı sanı duyulmamış bir insandı.





Bugün ise "New York'un ilk Müslüman belediye başkanı" ünvanını üstlenmeye hazırlanıyor.





Sonuçlara göre, Mamdani oyların yüzde 50,4’ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.





Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,6 olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,2'de kaldı.





Cuma namazında ilgiyle karşılandı





New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve New York Valisi Kathy Hochul, New York siyasetinin yıllık buluşması olan SOMOS Zirvesi için Porto Riko’da bir araya geldi.





Peygamber Efendimiz'in sözlerine atıf yaptı: Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız





Zirve kapsamında cuma namazını kılmak üzere yerel bir camiyi ziyaret eden Mamdani, burada yaptığı konuşmada Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) öğretilerine atıfta bulundu.





Mamdani, "Hazreti Muhammed’in (SAV) bize öğrettiği gibi: Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Bu öğüt, hem topluluklarımız hem de liderliğimiz için yol gösterici olmalı." ifadelerini kullandı.









Her yıl düzenleniyor





SOMOS zirvesi, her yıl Porto Riko’da düzenlenerek New York eyaletinden siyasetçileri, aktivistleri ve toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.





Etkinlikte göçmen hakları, sosyal adalet ve toplumsal eşitlik gibi konular öne çıkıyor.







