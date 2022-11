New York Times’tan aşağılık manşet: Bir saldırı da yabancı medyadan

Taksim’deki hain terör eyleminin ardından bir saldırı da Amerikan New York Times (NYT) gazetesinden geldi. NYT, önceki gün 2’si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını haberleştirirken alçakça bir algı operasyonuna girişti. Hain terör eyleminin ‘turizm’ vurgusuyla duyurulduğu haberde, “Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye’yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor” ifadesine yer verdi. Türkiye’nin turizm gelirinin darbe alacağı ve benzeri skandal söylemlere ağırlık veren gazeteye tepki yoğun oldu. Türkiye hakkında olumsuz algı oluşturmaya yönelik haberleriyle sık sık gündeme gelen NYT’nin insanlık dışı paylaşımına karşı on binlerce tweet atıldı. Bir kullanıcı, 2001 yılında New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne yönelik terör saldırısına atıfta bulunarak, “11 Eylül saldırısında da böyle bir manşet atar mıydınız? Cevabınız hayırsa İstanbul halkından özür dileyin” şeklinde tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından gazetede yeni bir skandala daha imza atıldı. NYT’nin sosyal medya hesabından yapılan yeni paylaşımda ‘turizm’ algısı sürdürülerek, “Türkiye’de turizm sektörü koronavirüs pandemisinden kurtulmak için çalışırken, patlama yıllardır devam eden huzurlu ve sakin havayı yok etti” denildi.

AMAÇ ‘UZAK DURUN’ ALGISI OLUŞTURMAK

Türkiye’de her gün bombaların patladığı ve turistlerin uzak durması gereken bir ülke olduğu algısı oluşturulmaya çalışılan haberde, “Bombalamanın gerçekleştiği İstanbul’un ikonik İstiklal Caddesi, Türkiye’yi her yıl dünya genelinden ziyaret eden 10 milyonlarca turistten birçoğunun vaktini geçirdiği bölge. Ekonomisi turizme dayalı olan Türkiye’de, İstiklal’in çevresi son yıllarda seyahat yasakları ve pandemi nedeniyle turistten mahrum kalmıştı. Ülkede turizm endüstrisi koronavirüs pandemisinden kurtulmaya çalışırken, yaşanan son olay, Türkiye’de yıllardır süren sükûnet duygusunu paramparça etti” ifadeleri yer aldı.

DÜŞMANLIĞI EZELÎ

NYT, Gezi Parkı kalkışmasından 17-25 Aralık kumpasına, çukur operasyonlarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tüm saldırılara destek verdi. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden günler sonra FETÖ elebaşının makalesini yayımlayarak terör örgütü liderini aklamaya çalıştı. Gazete, koronavirüs salgını sırasında da Türkiye’ye yönelik saldırılarını sürdürdü. ABD merkezli gazete, Türkiye’yle hiçbir ilgisi olmayan salgın haberlerinde Türkiye’den fotoğraflar kullanarak algı operasyonu yapmaya kalkmış, Ankara’nın harekete geçmesi üzerine gazetenin editörü özür dilemek zorunda kalmıştı. Yine NYT, hiçbir kanıt göstermeden Türkiye’nin Kovid-19 kaynaklı ölümleri gizlediğini iddia etmişti.

Haaretz’den kara propaganda

İsrail merkezli Haaretz, alçak terör saldırısını bahane ederek Türkiye aleyhine algı oluşturmaya çalışan bir diğer gazete oldu. Gazetede, İstiklal Caddesi’ndeki patlamanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi konumunu tehdit ettiğine dair analiz yayımladı. “İstanbul'daki Patlama Erdoğan'ın Siyasi Konumunu ve Popülaritesini Tehdit Ediyor” başlıklı makalede, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda ihtiyaç duyduğu son şey, enflasyon sebebiyle yaşanan ekonomik krizin yanı sıra, ülkenin güvenlik durumunun kontrolünü de kaybetmiş görünmektir” ifadesine yer verildi. Skandallarla dolu analizde, “En az altı kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olan patlama, ülkenin prestijine, koronavirüs nedeniyle neredeyse çökmek üzere olan ve hızla toparlanan turizm sektörüne ve Erdoğan'ın konumuna ağır darbe vurdu” denildi.