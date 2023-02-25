Niğde'deki deprem sonrası volkanik hareketlilik yaşandı mı? Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması

Niğde'deki deprem sonrasında Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik görülmediği açıklandı.
Aksaray Valiliği
'nce, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depremin ardından
Hasan Dağı
ile ilgili yapılan açıklamada, dağdaki sensörlerde herhangi bir volkanik hareketlilik olmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
verilerine göre; saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Aksaray Valiliği Hasan Dağı ile ilgili bir açıklama yayımladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Aynı bölgede meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasan Dağı ve TGFZ (Tuz Gölü Fay Zonu) toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasan Dağı anlık olarak takip edilmektedir. 25 Şubat 2023 tarihinde Niğde Bor'da meydana gelen depremde Hasan Dağı'nda bulunan istasyonlar tarafından da kaydedilmiştir. Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ayrıca, meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz, ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."
#Niğde deprem
#Aksaray Valiliği
#Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem
#Hasan Dağı
#Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
1 saat önce
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