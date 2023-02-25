Niğde'deki deprem sonrası volkanik hareketlilik yaşandı mı? Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

verilerine göre; saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Aksaray Valiliği Hasan Dağı ile ilgili bir açıklama yayımladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: