Nisa Mihriban bebeği ölüme terk eden anne hakim karşısında: Ben bıraktığımda sağlıklıydı

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ebru S. getirildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdur bebek Ebrar Nil S.'nin avukatı yer aldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.



Sanık Ebru S. önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Benim suç kastım yoktur, bilerek isteyerek mağduru bırakmadım. Medyada tarla diye geçmiş ama ben bir evin önüne bebeği bıraktım. Zile bastım. Zile bastıktan sonra beni görmesinler düşüncesiyle oradan ayrıldım. Bir gün sonra bıraktığım yere gidip baktım" dedi.

"BİR GÜN YAŞAR MI BEBEK ORADA"

Hakim sanığa "Bir gün yaşar mı bebek orada" şeklinde soru sorunca sanık "Almamış olabileceklerini düşündüm, baktığımda orada yoktu. Öğle vakitlerinde sokağın kalabalık olduğu bir zamanda bebeği bıraktım" şeklinde cevap verdi.

REKLAM

'BEBEK KURUMA GÖTÜRÜLDÜĞÜNDE KURUMDA RAHATSIZLANMIŞ'

Gözaltına alındığı sırada polis memurlarının kendisine bilgi verdiğini kaydeden Ebru S. şöyle devam etti:

"Polis bana bebeğin 20 dakika sonra bulunduğunu, hayat fonksiyonlarının tam olduğunu söyledi. Bebek bulununca ambulans gelip almış bebeği. Ambulanstaki görevlilerden bir tanesinin de bebeği varmış, bebeği emzirmiş. Daha sonra bebek kuruma götürüldüğünde kurumda rahatsızlanmış. Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı. Bir ay kadar erken doğmuştu bebek. 16 gün hastanede yoğun bakımda kalmıştı. Yoğun bakımda kaldığı süreçte ben anne sütü verdim. İlave olarak takviye mama da aldı. Hastaneden çıktıktan sonra bir sağlık sorunu olmadı. Bıraktığımda 3 aylıktı, aşıları tamdı. Ben bebeği bırakırken yanına mama da bıraktım. Mamayla beslendiği için alışıktı."

REKLAM

"BIRAKMAK DURUMUNDA KALDIM"

Hakim sanığa 'Neden bebeği bıraktın' deyince sanık, "Kadın sığınma evinde kalıyordum. Burada kalabileceğim süre sona ermişti. Gideceğim yer bebeği kabul etmediği için bırakmak durumunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, müvekkilinin 21 yaşında ve cahil olduğunu öne sürerek "Aile ve toplum baskısı sebebiyle kendi bakış açısıyla bebeği bırakmaya zorunlu kalmıştır" dedi. Suçta tutuklama yasağı olduğunu belirten avukat, sanığın tahliyesini talep etti.

Bakanlık avukatı, bebeğin hastanede tedavisine devam edildiğini ve sanık hakkında şikayetlerinin sürdüğünü kaydetti. Savcı sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali bulunduğundan sanık Ebru S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müzekkere yazılarak bebeğin sağlık durumunun sorulmasına karar veren mahkeme, bebeğin şimdiye kadar görmüş olduğu tedaviye ilişkin tüm tıbbi evrakların istenmesine de hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

REKLAM

GÜNDEM 'Nisa Mihriban' bebeğin ölüme terk ediliş anı güvenlik kamerasında

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ebru S.'nin 29 Mart 2022 tarihinde kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan ve 'Nisa Mihriban' olarak bilinen 3 aylık bebeğini Pendik'te bir binanın yanındaki araziye bıraktığı anlatılıyor.



İddianamede sanık Ebru S'nin bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve puset içine koyduğu ifade ediliyor. İddianamede sanık Ebru S'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

FOTOĞRAF 10 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Pendik'te terk edilmiş halde bulunduktan sonra kendisine süt annelik yapan ATT Büşra Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' adını verdiği bebeğin sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklamada bulundu. Geride kalan gün medyaya yansıyan 'beyin ölümü gerçekleşti' iddialarını yalanlayan Bakan Koca, 'sevindirici bir haber var' diyerek bebeğin ilk kez tepki verdiğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklaması şöyle: \"NİSA BEBEĞİN DURUMUNDA GELİŞME: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin.\" ANNESİ TUTUKLANMIŞTI<br><br>Pendik'te boş arazide bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin annesi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Pendik'teki evinde gözaltına alınan anne hakkında \"kasten öldürmeye teşebbüs\" ve \"koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali\" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.<br> Ebru S'nin savcılıkta, \"Çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi.\" şeklinde ifade vermişti. ​Bakan Koca 'Nisa bebekten sevindirici haber var' diyerek duyurdu: İlk kez tepki verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Pendik ilçesinde annesi tarafından terk edilen ve kendisini emziren acil tıp teknisyeni tarafından Nisa Mihriban adını alan bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Geride kalan gün medyaya yansıyan 'beyin ölümü gerçekleşti' iddialarını yalanlayan Bakan Koca, bugün de sevindirici bir haber verdi. Bakan, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor." dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:37 Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilme anı güvenlik kamerasında Pendik'te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın 3 aylık bebeğe sütannelik yapması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.



Nisa bebeğin biyolojik annesi Ebru S. tarafından metroda taşındığı ve sokağa bırakıldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:59 Acil tıp teknikeri terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı İstanbul Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaparak, ona 'Nisa Mihriban' adını verdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra, terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban.' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



