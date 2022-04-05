'Nisa Mihriban' bebeğin ölüme terk ediliş anı güvenlik kamerasında

Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsü izlendi.
OYNAT 00:37
Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilme anı güvenlik kamerasında
Pendik'te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın 3 aylık bebeğe sütannelik yapması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Nisa bebeğin biyolojik annesi Ebru S. tarafından metroda taşındığı ve sokağa bırakıldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Ebru S'nin
Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi.
Polis, şüpheli anne Ebru S'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.
Ebru S'nin bebeğinin terk ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde elinde bir elinde bavul diğer elinde çanta içinde bebeğini taşıyan Ebru S. Pendik metro istasyonunda kameralara takıldı.
GÜNDEM
'Nisa Mihriban' bebeği sokağa terk eden annesinin ifadesi ortaya çıktı: Sözleri tüyler ürpertti
Soğukkanlı tavırları dikkat çeken Ebru S. bir süre sonra gözden kayboldu.
Bir diğer görüntü de Ebru S'nin bebeği bırakıp döndüğü anlar kameralara yansıdı.
Elinde sadece bavul görünen Ebru S'nin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti.
Ebru S. daha sonra bir araca binerek uzaklaşıyor.
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İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.
Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.
POLİS 'ANNEYİ' BULMAK İÇİN 60 GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİ <br>Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsü izlendi.
Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.<br>Şüpheli anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anların da güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTINDA<br><br>Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" ve \"Terk\" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
HAYATINI KAYBETTİ<br><br>Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi. İlk önce beyin ölümü gerçekleşen bebek ardından hayatını kaybetti.
\"PİŞMANIM\"<br><br>Anne Ebru S.’nin emniyette verdiği ifadede, “Hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım” dediği öğrenildi.
'EŞİMLE BEBEĞİ GÖRMEYE GİTTİK'<br><br>Terk edilmiş Nisa Mihriban bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, olay günü yaşananları şu sözlerle anlatmıştı: \"Olay yerine gittiğimizde asayiş ekipleri olay yerindeydi. Bebeği ekip otosundan aldık. Muayene yaptığımız esnada sürekli ağlıyordu ve emme isteğinde bulunuyordu. Ağzıyla, başını sağa sola çevirip dilini çıkartıyordu. Sonra ben de bu isteğine karşılıksız kalamadım. Emzirmek istedim. Aldım, emzirdim. Hastaneye geldik ve biraz da hastanenin önünde emzirmeye devam ettim. Yirmi dakika boyunca emzirdim. Bebeği hastaneye teslim ettik. Mesaim bittikten sonra eşimle tekrar hastaneye bebeği görmeye gittik. Tekrar gördüm.\"
ARTIK BİR KIZIM DAHA VAR DEDİM<br><br>3 aylık terk edilmiş bebeğin isim annesi de olan Durmaz, \"Çocuk bürodan polis memurları geldiler. Olay yerinde ilk bebeği bulan beyefendi nisan ayı geldiği için ismine Nisa konulmasını istemiş. Onlar da süt annesi olduğum için benim de isim koymamı istediler. Kendi kızımın ismi Bade Mihriban olduğu için dedim 'artık bir kızım daha var ikinci ismini koyayım.' Nisa Mihriban olmasını istedim bu yüzden. Benden sonra ona bakan Ayşe hemşireden de soy ismini vermesini rica ettim. Böylelikle ismini koymuş olduk\" demişti.
Bebeği ilk gördüğündeki hislerini anlatan Durmaz, \"Kendi öz kızımı emziriyormuş gibi hissettim. Çok çaresiz bir bebek var karşınızda. Hani gördüğünüzde hissedebileceğiniz duygu aslında acizlikten başka bir şey olmuyor sanırım. Çok çaresiz hissediyorsunuz siz de. Emzirirken aranızda kurduğunuz o bağ, o memeyi bırakmadan emmek istemesi… Hiç bırakmak istemedim. Hastaneye bıraktık. O yüzden tekrar görmeye gittim. Ertesi gün sabah uyandım, kızımın eşyalarından, kıyafetler ayarladım. Hastaneye tekrar görmeye geldim\" ifadelerini kullanmıştı.<br><br>
KIZIMI YENİ YUVASINA BIRAKTIM<br><br>Durmaz, \"Hastaneden esirgeme kurumuna sevk edilmesi gerekiyordu. Sağlık personeli eşliğinde sevkini istediler. Ben de kendi kurumumla görüştüm. Kurumumda bu konuda bize yardımcı oldu. Bizim bırakmamıza müsaade ettiler. Kendimiz götürdük bebeği tekrar. Tabii burada da çok duygusal anlar yaşandı. Hemşireler ağlayarak önce Allah'a sonra sana emanet diyerek bana teslim ettiler bebeği. Sonra kızımı aldım ve yeni yuvasına götürdüm. Orada teslim ederken bile biraz zorluk yaşadım. Şimdi yeni yuvasında ve orada hayatına devam edecek inşallah\" diye konuşmuştu.
ÖZ ANNESİ UMARIM ORTAYA ÇIKAR<br><br>Bebeğin cins köpeklerin olduğu bir arazide bırakıldığını görünce daha çok üzüldüğünü belirten Durmaz, \"Bu sebepten gerçekten öfke içinde kaldım. Empati kurmak istiyorsunuz, ben de anneyim, benim de 14 aylık bir kızım var. Yani kendinizi yerine koymak istiyorsunuz ama hangi sebeple bir anne bebeğini boş bir arsaya bırakabilir? diye düşünüyorsunuz ve karşılık bulamıyorsunuz...
Anneyi anlamaya çalışıyorum ama şartlar ne olursa olsun, devletimiz bu konuda zaten gerekli desteği sağlıyor. Bir anne olarak anlamaya da çalışıyorum ama yeterince cevap bulamıyorum bu konuda.<br><br>Sadece beklentim umarım yani bir gün gerçekten Nisa Mihriban da öz annesinin yanında büyür. Öz annesi umarım ortaya çıkar ve geri bebeğini almak ister\" demişti.
Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapıp ismini koymuştu: Mihriban Nisa hayatını kaybetti
Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti. Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilirken, bebeğin biyolojik annesi Ebru S. savcılığın talimatı üzerine 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına alındı. Gelen son dakika bilgisine göre; talihsiz Nisa hayatını kaybetti.