‘Niyetiniz kötü’ deyip işten atıyorlar

DEM Partili belediyeler mobbingle iş bıraktıramadıkları işçileri sudan bahanelerle işten çıkarmaya başladı. İşten çıkarmalarda, İş Kanunu’nda yer alan, ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlalle ilgili maddeleri gerekçe gösteren belediyeler, hem işçinin ekmeğiyle oynuyor hem de iftira atarak hukuksuzluk yapıyor. DEM Partili belediyelerin işçilere yönelik mobbingin dozunu artıran yaklaşımlarına İş Kanunu’nu da kılıf yapması tepki çekti. İş Kanunu’nun bazı maddelerini işçileri cezalandırmak için işletildiğini anlatan Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, "Hiçbir hak ve hukuk tanımadan işlerinden ettikleri işçilere bir de akıl almaz iftiralar atıyorlar" dedi.