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Nöbetçi noterlere yoğun ilgi: 2 milyon 374 bin işlem yapıldı

’Nöbetçi noterlik’ uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgisi gördü. Hizmetin başladığı günden bu yana 2 milyon 374 bin 653 işlem yapıldı.

17:28 - 27/11/2023 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla 6 Nisan 2019’da ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi.


Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veriliyor

Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 1 milyon 593 bin 290’ı ikinci el araç satışı, 163 bin 140’ı ilk tescil işlemi olmak üzere 2 milyon 374 bin 653 işlem gerçekleştirildi.


Ticari işletmeler ve hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nöbetçi noterlik hizmetlerine Kovid-19 sürecinde yaklaşık 1,5 yıl ara verilmişti.


İl ve bazı ilçelerde hafta sonları nöbetçi olarak belirlenen noterler, 10.00-16.00 saatlerinde öğle tatili vermeden hizmet sunuyor. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.



#Noter
#Türkiye Noterler Birliği
#Adalet Bakanlığı
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