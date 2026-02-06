Nükleer silahlanmanın önü açıldı

Dün itibarıyla dünyanın en büyük nükleer cephanelerine sahip iki ülkesinin de önünde hiçbir sınırlama kalmıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START)"nın süresinin sona ereceğini ve tarafların artık yükümlülüklere bağlı olmayacağı açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın sona erecek Yeni START'ı uzatma girişiminin ABD tarafından karşılık bulmadığı belirtildi. Açıklamada, Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik olası ek tehditleri durdurmak için "kararlı askeri-teknik önlemler" almaya hazır olduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, yeni START anlaşması için Çin ile birlikte üçlü bir masa kurulmasını önermişti. Trump, ülkesinin nükleer füze denemelerine başlayacağını da duyurmuştu. Trump dün yaptığı açıklamada ise Rusya ile Yeni START Antlaşması'nı uzatmak yerine "yeni, iyileştirilmiş ve modernize edilmiş" bir antlaşma peşinde koşmaları gerektiğini belirtti. Pekin'den yapılan açıklamada da Çin yönetiminin "şu aşamada" nükleer görüşmelere katılmayacağı kaydedildi.