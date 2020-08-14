Numan Kurtulmuş: Aile, Türk toplumunun en sağlam yapısıdır

Numan Kurtulmuş: LGBT, İstanbul Sözleşmesi'ndeki bazı maddelerin arkasına sığınıp faaliyet yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin 2011'de imzalayarak taraf olduğu sözleşmeden çekileceği ve bu yönde bir çalışma yapıldığının sinyalini veren Kurtulmuş, 'Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır' dedi. Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi'nde Türkiye'ye ile uyuşmayan iki husus olduğuna dikkat çekerek, 'Bunlardan birincisi 'toplumsal cinsiyet' meselesi. Diğeri de 'cinsel yönelim' tercihleri. Bu iki meselenin, LGBT gibi marjinal unsurların arkasına sığınıp faaliyet yaptıkları alanlar olduğu görülüyor' ifadelerini kullandı.