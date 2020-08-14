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Gündem Numan Kurtulmuş Aile, Türk toplumunun en sağlam yapısıdır
POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: Aile, Türk toplumunun en sağlam yapısıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Ailenin bir şekilde yıpratılması, milletlerin geleceğini ortadan kaldıracak en sinsi virüslerden bir tanesidir. Kadın ve erkek birbirine rakip değil birbirlerini tamamlayan Allah'ın iki değerli yaratığıdır. Türk toplumunun en sağlam yapısı ailedir" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.

AK Partili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen'in düzenlediği 'Aile Kongresi'ne katıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Sosyal Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile çok sayıda davetlinin katıldığı kongrede konuşan Kurtulmuş, ailenin toplumları inşa eden en önemli kurum olduğunu bildirdi.

  • Kurtulmuş, "Hangi toplum, din, çağ ve kültürden olursa olsun 19'ncu yüzyılın ailesi başka 25'inci yüzyılın ailesi başka değildir. Birinci yüzyılın ailesi neyse son yüzyılında ailesi de aynı mantık içerisinde ele alınmaktadır. İnsanoğlunun yaradılışından bu yana gelen bir kadın ve erkekten oluşan aile yapısı, toplumların kök hücresidir. Tıpta bozulmuş olan kök hücreden, bozulmuş olan hücreleri yenilemek mümkündür, eğer biz aileyi sağlam tutabilirsek, aileyi sağlam bir şekilde geliştirebilirsek diğer toplumsal hastalıkları da onarabilecek şifayı toplum içinde canlı tutmuş oluruz" dedi.

Numan Kurtulmuş: LGBT, İstanbul Sözleşmesi'ndeki bazı maddelerin arkasına sığınıp faaliyet yaptı
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Numan Kurtulmuş: LGBT, İstanbul Sözleşmesi'ndeki bazı maddelerin arkasına sığınıp faaliyet yaptı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin 2011'de imzalayarak taraf olduğu sözleşmeden çekileceği ve bu yönde bir çalışma yapıldığının sinyalini veren Kurtulmuş, 'Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır' dedi. Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi'nde Türkiye'ye ile uyuşmayan iki husus olduğuna dikkat çekerek, 'Bunlardan birincisi 'toplumsal cinsiyet' meselesi. Diğeri de 'cinsel yönelim' tercihleri. Bu iki meselenin, LGBT gibi marjinal unsurların arkasına sığınıp faaliyet yaptıkları alanlar olduğu görülüyor' ifadelerini kullandı.

Ailenin yıpratılmaması gerektiğine dikkat çeken Numan Kurtulmuş, "Ailenin bir şekilde yıpratılması, milletlerin geleceğini ortadan kaldıracak en sinsi virüslerden bir tanesidir. Kadın ve erkek birbirine rakip değil birbirlerini tamamlayan Allah'ın iki değerli yaratığıdır. Türk toplumunun en sağlam yapısı ailedir. Kök hücremiz sağlamdır ve kıyamete kadar böyle devam edecektir" diye konuştu.

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