Numan Kurtulmuş'tan Beyaz Toros açıklaması: 'Bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir'

Uğur Duyan
16:5519/08/2025, Salı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis önünde yakılan beyaz Toros için, "Faili meçhul cinayetlerin Türkiye tarihinde kalmasını istediğimiz sürecin içindeyiz. Spekülasyonlar üretmek isteyenler olur münferit olaylara karşı bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Meclis binası önünde ateşe verilen beyaz torosla ilgili açıklamada bulundu.


Kurtulmuş, "Aracı yakan kişinin hurda araçlardaki ÖTV indirimiyle ilgili yasa çıkmadığı için aracını yaktığı ifade ediliyor daha evvel Mersin adliyesi önünde başka bir aracı yıllar evvel yakmış, bu şahsın psikolojik zorluğu olduğu anlaşılıyor, tahkikat devam ediyor, bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Faili meçhul cinayetlerin de Türkiye tarihinde kalmasını istediğimiz sürecin içindeyiz. Spekülasyonlar üretmek isteyenler olur münferit olaylara karşı bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir" dedi.


#Numan Kurtulmuş
#Beyaz Toros
#TBMM
