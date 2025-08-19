Numan Kurtulmuş'tan Beyaz Toros açıklaması: 'Bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir'

Kurtulmuş, "Aracı yakan kişinin hurda araçlardaki ÖTV indirimiyle ilgili yasa çıkmadığı için aracını yaktığı ifade ediliyor daha evvel Mersin adliyesi önünde başka bir aracı yıllar evvel yakmış, bu şahsın psikolojik zorluğu olduğu anlaşılıyor, tahkikat devam ediyor, bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Faili meçhul cinayetlerin de Türkiye tarihinde kalmasını istediğimiz sürecin içindeyiz. Spekülasyonlar üretmek isteyenler olur münferit olaylara karşı bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir" dedi.